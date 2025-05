Midge Ure e Mauro Pagani a “Percuotere la mente”

A Rimini riparte il viaggio di “Percuotere la mente”, un viaggio che spazia tra nord Europa, Mediterraneo e gli States: tra i protagonisti ci sono infatti Midge Ure, leader degli Ultravox, Vasco Brondi in un omaggio a Tondelli, Mauro Pagani a 40 anni dall’uscita dell’album “Crêuza de mä” e il violinista Federico Mecozzi sul palco con Morgan. Apre il cartellone lo svedese Daniel Norgren il 21 giugno. Ma vediamo nel dettaglio.

Il programma

Il 21 giugno al teatro Galli sul palco salirà Daniel Norgren, l’artista svedese - celebre anche per aver composto la colonna sonora del film campione di incassi “Le otto montagne” - che torna in Italia con il suo nuovo tour 2025.

Dall’approccio introspettivo di Norgren si passa a quello Mediterraneo di Crêuza de mä, altra immersione nella fucina immaginifica degli anni Ottanta, album scritto quarant’anni fa da Fabrizio De André con Mauro Pagani, artista che l’8 luglio sarà alla Corte degli Agostiniani con una band di sei musicisti e due coristi, per riproporre le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate in quel lavoro entrato nella storia della musica italiana.

Ancora un rimando a quel decennio turbolento con due appuntamenti fortemente evocativi che ripercorrono alcune trame creative degli anni Ottanta. Il 29 luglio ospite della Corte degli Agostiniani sarà Vasco Brondi, in una serata evento dal titolo Rimini come Hollywood, tra canzoni e letture, mentre il 29 agosto lo spazio di via Cairoli accoglie un nome che ha segnato la musica di quel tempo, in bella evidenza nella play list tondelliana: Midge Ure, “la voce degli Ultravox”, band che ha influenzato l’elettronica e il new romantic, con hit come “Vienna” e “Dancing with tears in my eyes”.

A settembre si cambia atmosfera con il palco del Teatro degli Atti pronto ad ospitare Without Blood there is no Cause (18 settembre) progetto firmato da Oscar Pizzo e Fabio Cherstich che omaggia la musica potente e scandalosa di Julius Eastman, grande artista segnato da una vita dai contorni tragici, che ha fatto di temi come l’identità, la diversità, la lotta per i diritti degli oppressi il centro della sua indagine sonora e visiva, facendosi portavoce della memoria della black and queer community americana.

Il 23 settembre torna al teatro Galli Federico Mecozzi, violinista, compositore e polistrumentista, talento cristallino da 15 anni al fianco stabilmente di Ludovico Einaudi. In questa occasione Mecozzi presenterà “Traiettorie impercettibili”, un viaggio molto personale nella musica di Franco Battiato, il più alto riferimento della crescita artistica del musicista. Ospite speciale di questo appuntamento sarà Morgan, per un inedito connubio in omaggio all’artista siciliano.

Chiude il percorso un appuntamento speciale: la sala Ressi del teatro Galli spegne le luci per farsi attraversare dalle sonorità spettrali di Friedrich Haas, eletto al primo posto fra i compositori viventi di musica d’arte da una vasta consultazione della rivista Classic voice. In iij. Noct è il titolo di questa inedita esperienza sensoriale, affidata a un quartetto di autentici specialisti come Sentieri Selvaggi (14 novembre): quattro musicisti ai quattro angoli dello spazio e il pubblico in centro, in una sala totalmente al buio.

Prevendita da sabato 17 maggio alla biglietteria del Teatro Galli e online sul canale Vivaticket (www.vivaticket.com).

La biglietteria del Teatro Galli è aperta martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle ore 15 alle 19.

Informazioni: biglietteriateatro@comune.rimini.it, www.sagramusicalemalatestiana.it.