Miami & the Groovers, un concerto speciale nel ricordo di Glen Hansard

I Miami & the Groovers tornano a esibirsi a Rimini. L’appuntamento è in programma venerdì 31 luglio alle ore 21 all’Area Settebello di Rimini (Via Roma 70), con ingresso gratuito. Sarà un concerto dal significato particolare, dedicato al ricordo di Glen Hansard, straordinario cantautore irlandese recentemente scomparso, artista che negli anni ha rappresentato una fonte di ispirazione per la band riminese grazie alla sua capacità di unire rock, folk e intensa profondità emotiva.

Per l’occasione i Miami & the Groovers proporranno il loro repertorio fatto di rock americano, folk e canzone d’autore, alternando brani originali a omaggi ai grandi protagonisti della musica internazionale, con alcuni momenti dedicati proprio alle canzoni di Hansard.

A rendere ancora più speciale la serata saranno due ospiti d’eccezione: Gianluca Fabbri, raffinato chitarrista che impreziosirà alcuni brani con la sua chitarra classica, e Chiara Pari, che salirà sul palco come voce ospite per interpretare alcuni dei momenti più intensi del concerto.