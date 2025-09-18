Mgk (Machine Gun Kelly) arriva in tour a Bologna, unica data italiana

Arriva in Italia Mgk, domenica 15 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna, in cui porterà, oltre ai suoi famosissimi brani di repertorio, il nuovo disco “Lost americana”, uscito l’8 agosto.

Il nuovo album «è una personale esplorazione del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. È una lettera d’amore rivolta ai sognatori, vagabondi, ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e alla ricerca della vera essenza della libertà americana».

In tutto questo lavoro, Mgk ribadisce il suo caratteristico sound alternative-pop rock ricco di chitarre cariche di emozione e sonorità cinematografiche con l’aiuto dei suoi collaboratori e amici di lunga data SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child, Travis Barker e altri.

Un’ode agli outsider che tracciano il proprio percorso verso la scoperta di sé. “Lost americana” rende infatti omaggio all’arte della reinvenzione. È musica per i momenti di transizione, in cui il passato svanisce e il futuro è ancora tutto da creare.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di martedì 23 settembre www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 24 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 12:00 di giovedì 25 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.