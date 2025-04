Meeting Music Contest 2025: via alle iscrizioni

Un appuntamento che è ormai un punto di riferimento per i giovani artisti e band emergenti, che offre l’opportunità di salire sul palco ed esibirsi davanti a una giuria di esperti del settore oltre che si esprimere e condividere la propria creatività attraverso la musica. È il Meeting Music Contest, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, promosso dal Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini e dal Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, la più importante piattaforma di scouting della scena musicale indipendente italiana.

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti gli artisti e le band che rispettano i requisiti dello scorso anno: avere più di 14 e meno di 40 anni e una passione autentica per la musica. Le iscrizioni si aprono il 3 aprile 2025 e chiudono alla mezzanotte del 31 maggio 2025. Per candidarti, prepara il tuo brano inedito ispirato al tema e senza preclusione di genere, in qualsiasi lingua (italiana, straniera, dialettale), della durata massima di 5 minuti, e la tua cover.