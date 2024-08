Max Gazzè a Sogliano sabato 3 agosto

Dopo l’inaugurazione di mercoledì 31 luglio con lo spettacolo comico di Max Angioni, “Soglianosonica” torna a far risuonare piazza Matteotti. Succede sabato 3 agosto con il concerto di Max Gazzè. Sarà l’unica occasione per ascoltare e vedere dal vivo il cantautore romano nella nostra regione, per questa estate.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista e un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo.

In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, un’energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. Apolide nel cuore, cittadino del mondo nella storia personale, Max ha suonato in tre continenti, è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa; in ventisette anni ha pubblicato undici album in studio, tre raccolte e un live; ha collaborato con oltre trenta artisti tra italiani e internazionali. I suoi testi più poetici (“L’uomo più Furbo”, “Su un Ciliegio Esterno”, “Mentre Dormi”), le sue composizioni più sperimentali (” Il Bagliore Dato a Questo Sole”, “Questo Forte Silenzio” o “Colloquium Vitae”), sono amati tanto quanto le sue più note ‘hit’ (“Una Musica Può Fare”, “Sotto Casa”, “La Vita Com’è”) che, ancora una volta, risuoneranno dal vivo per un concerto memorabile.

La terza edizione di Soglianosonica si concluderà mercoledì 7 agosto con il concerto di Xavier Rudd.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili in prevendita su circuito TicketOne, e in cassa la sera del concerto.