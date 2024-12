Un artista amatissimo torna in Romagna. La Pulp Concerti presenta il primo concerto per la prossima estate a Cattolica, il ritorno di Massimo Ranieri all’Arena della Regina venerdì 8 agosto 2025. Ranieri sarà in gara al prossimo festival di Sanremo e torna in concerto a Cattolica dopo 4 anni. Biglietti in vendita da domani, martedì 17 dicembre su ticketone. Ranieri presenterà il suo nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”.