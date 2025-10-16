Masque, Due Mondi e Societas tra le cinque realtà selezionate per il progetto di residenze nei territori dalla Regione Emilia-Romagna

La Romagna continua ad affermarsi quale punto di riferimento regionale e nazionale per il teatro contemporaneo, e in particolare per le residenze, ovvero spazi e progetti destinati a ospitare artisti in prova per permettere la produzione e la messa in scena di nuovi spettacoli. Masque Teatro di Forlì, Teatro Due Mondi di Faenza e Societas di Cesena, oltre a Ateliersi e Teatri di Vita di Bologna, sono i cinque progetti di Residenze per artisti nei territori finanziati dalla legge regionale 13/1999 e approvati dalla Regione Emilia-Romagna per il triennio 2025-2027.