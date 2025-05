Martino Chieffo e i Modena City Ramblers aprono “Romagna in Fiore” sabato 10 maggio

Sabato 10 maggio alle ore 16 il cantautore forlivese Martino Chieffo aprirà Romagna in Fiore, evento di apertura della rassegna organizzata da Ravenna Festival con i Modena City Ramblers che si terrà a Castel Raniero in occasione de “La Musica nelle Aie” in collaborazione con il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti. Il cantautore presenterà il brano Terra Mossa, che è il brano apripista della compilation sui temi dell’alluvione realizzata dal Mei con dodici brani sul tema e dodici artisti del territorio.