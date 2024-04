Marlene Kuntz in concerto a Cesena il 16 agosto per “Acieloaperto”

Una vera e propria pietra miliare della storia della musica italiana. L’album Catartica festeggia 30 anni, e per l’occasione i Marlene Kuntz lo portano dal vivo in Italia e in Europa. Succede anche a Cesena alla Rocca Malatestiana venerdì 16 agosto. Si tratta del settimo annuncio di “acieloaperto 2024”, che arriva dopo quello degli Slowdive, che suoneranno a Villa Torlonia lunedì 1 luglio, di Fulminacci, atteso mercoledì 3 luglio sempre a San Mauro Pascoli, di Kae Tempest, che si esibirà giovedì 8 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena, dove arriveranno anche gli Explosions in the Sky, domenica 11 agosto, e Vasco Brondi, lunedì 12 agosto. Presente in cartellone anche Ty Segall, in solo acustico mercoledì 28 agosto sempre a Cesena, al Chiostro di San Francesco.

Catartica è stato, ed è tuttora, un album epocale, intriso di un rock energico, abrasivo e allo stesso tempo melodico che è stato in grado di segnare per sempre un’epoca e che è destinato a restare indelebilmente nella testa e nel cuore di chi lo ha ascoltato e di chi lo ascolterà. Non solo una pietra miliare nella storia della musica italiana ma anche nella carriera dei Marlene Kuntz.

Partiti 30 anni fa proprio con la pubblicazione di Catartica, dopo 11 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 2 colonne sonore, 1 disco d’oro, 1 film documentario, innumerevoli tour in Italia e all’estero arrivano a Karma Clima, il progetto che unisce arte e sostenibilità nonché ultimo lavoro discografico della band. Cristiano Godano, Luca Lagash, Riccardo Tesio, Davide Arneodo e Sergio Carnevale ci faranno rivivere “in volo libero sugli anni andati ormai” tutta la potenza di quel periodo che ha fatto la loro storia e quella del rock italiano.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire da venerdì 12 aprile alle 12 tramite il circuito TicketOne.

La rassegna

Organizzata dall’associazione culturale Retropop Live nella splendida Rocca Malatestiana di Cesena, nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC), all’interno del Parco Fluviale di Santa Sofia, la manifestazione ha portato sui palchi di questi magici luoghi artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena, San Mauro Pascoli, Santa Sofia e Savignano sul Rubicone, e della Regione Emilia Romagna.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da oltre quindici anni. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.

Info line al 339 2140806 oppure info@acieloaperto.it

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito www.acieloaperto.it o sulla fan page facebook “acieloaperto”