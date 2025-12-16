Mario Martone in vista al teatro Galli

total artículos:

Un ospite speciale ieri al Teatro Galli. Il regista Mario Martone, in questi giorni in Romagna per partecipare al festival Luoghi dell’Anima, ha visitato ieri per la prima volta il teatro ottocentesco, accompagnato dal direttore della stagione musicale Giampiero Piscaglia e da Andrea Guerra, fondatore e presidente del festival e del Museo Centro Studi Tonino Guerra. Martone ha ammirato la bellezza dello spazio disegnato da Luigi Poletti, oltre alla sua funzionalità tecnica.

Il regista è stato protagonista dell’ultima giornata del Festival che si è chiuso domenica dopo cinque giornate dense di incontri, proiezioni e masterclass dedicate al cinema tra Santarcangelo, Rimini e Pennabilli. Domenica scorsa Martone ha incontrato il pubblico a Santarcangelo dopo la proiezione speciale del suo ultimo film Fuori, presentato in concorso all’ultimo festival di Cannes.