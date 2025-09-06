Marina di Ravenna: Lodo Guenzi e Nicolò Carnesi in concerto acustico gratuito all’Hana-Bi

Mercoledì 10 settembre alle ore 21 l’Hana-Bi di Marina di Ravenna propone una speciale sorpresa: un concerto acustico con Lodo Guenzi e Nicolò Carnesi, due voci della scena cantautorale italiana contemporanea, amate, originali, inconfondibili.

Lodo Guenzi è tra i membri fondatori de Lo Stato Sociale, band - trionfo bolognese con cui ha pubblicato quattro album, suonato in palazzetti gremiti e calcato il palco del Festival di Sanremo, partecipando per tre volte al concerto del Primo Maggio a Roma fino a condurlo di persona insieme ad Ambra Angiolini. Poliedrico artista, è stato anche giudice a X-Factor, conduttore radiofonico e televisivo, attore e drammaturgo, portando nei teatri italiani diversi spettacoli a sua firma.

Accanto a lui sul palco ci sarà Nicolò Carnesi, cantautore palermitano che già dal suo esordio nel 2012 ha attirato l’attenzione di critica e pubblico per il suo approccio ironico, personale e disincantato alla quotidianità. Dopo aver conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale nazionale, Carnesi continua il viaggio live dedicato ad “ANANKE”, il suo ultimo album, che amplia i confini del suo linguaggio musicale con sonorità inedite e conferma la profondità della sua ricerca artistica.

Una serata intima e preziosa, in cui due mondi musicali diversi ma affini si incontrano sulla spiaggia di Marina di Ravenna, dando vita a un dialogo di canzoni, parole ed emozioni.

Ingresso gratuito.