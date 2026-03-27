Marco Masini in concerto a Cervia il 10 luglio

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Sei nuovi appuntamenti estivi arricchiscono il tour: il 30 giugno alla Cittadella di Alessandria, il 2 luglio in Piazza Duomo a Pistoia, il 10 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia, il 17 luglio al Palazzo Farnese di Piacenza, il 23 luglio al Castello Carrarese di Eeste e il 1° agosto alla Fortezza Vecchia di Siena.

I biglietti per queste le 6 nuove date saranno disponibili da oggi, venerdì 27 marzo, alle ore 15.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e alle ore 18.00 su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali