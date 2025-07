Marco Ligabue con Andrea Barbi per lo scalogno

GIANNI ARFELLI

RIOLO TERME Nel contesto della festa dello scalogno di Romagna a Riolo Terme, domenica 20 luglio saranno in concerto Andrea Barbi e Marco Ligabue. Il tour estivo del fratello di Luciano Ligabue si intitola ironicamente “Salutami tuo fratello”; è un format acustico e intimo che unisce racconti emiliani, musica e sapori del territorio, grazie al quale i due musicisti sono stati nominati per il quarto anno consecutivo ambasciatori delle quarantaquattro eccellenze Dop e Igp dell’Emilia Romagna. Marco Ligabue è reduce dai suoi primi concerti a Londra, e la capitale britannica è anche l’ispirazione per il suo nuovo singolo “Le canzoni inglesi”. «“Salutami tuo fratello” - spiega Ligabue – racconta con ironia e cuore la nostra Emilia Romagna. Sul palco cerco l’energia pura e la componente umana. Nessuna sequenza, nessun gobbo, nessuna base: solo musica vera, suonata e vissuta». Il cantautore reggiano tornerà poi in Romagna il 14 settembre, a Cervia, sempre in duo con Andrea Barbi.