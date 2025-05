Manara firma il manifesto di Cartoon club/Riminicomix: il festival a Rimini dal 13 al 20 luglio

Torna a Rimini il più grande evento estivo dedicato alla cultura pop e all’intrattenimento: Cartoon club/Riminicomix, festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games. Dopo il successo della scorsa edizione, a cui hanno partecipato circa 200.000 appassionati e che ha visto la presenza di 100 ospiti, dal 13 al 20 luglio Rimini diventerà ancora una volta l’epicentro della pop culture, grazie a numerosi appuntamenti diffusi in tutta la città.

Sette giornate consacrate a proiezioni di oltre 200 cortometraggi animati, 15 incontri con autori e artisti, 4 mostre, 10 workshop creativi e masterclass che si svolgeranno dal centro storico alla zona mare di Rimini, Piazza Malatesta, Corte degli Agostiniani, Arena Francesca da Rimini, Chiostro Chiesa San Giuliano, Musei della città, Piazzale Fellini e tanti altri spazi. Ogni angolo della città si riempirà di appassionati dell’universo geek, pronti a vivere un’esperienza indimenticabile e a diffondere il loro entusiasmo trascinante. La 41esima edizione di Cartoon club/Riminicomix si prospetta già indimenticabile e conferma la vitalità della manifestazione tra i festival di settore più longevi e riconosciuti in Europa, capace ogni anno di intrecciare arti visive, narrazione e cultura popolare.

Immancabile, dal 17 al 20 luglio al Parco Federico Fellini, la mostra-mercato che animerà l’evento: quattro giorni all’insegna del divertimento, tra fumetti, videogiochi, incontri con autori, concerti e la più grande convention di cosplay in Italia, con la partecipazione di K-ble Jungle e Ochacaffè. Per gli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo, inoltre, verranno allestiti anche spazi appositi grazie alla rinnovata collaborazione con Ludo Labo, organizzatrice di Play – Festival del Gioco.

Il manifesto ufficiale di questa edizione è stato realizzato da una star del fumetto italiano: Milo Manara, artista conosciuto in tutto il mondo. Per la locandina di Cartoon Club 2025, il disegnatore ha immaginato una delle sue iconiche figure femminili, caratterizzate dall’inconfondibile sensualità raffinata: una donna che si stende rilassata sul bordo della piscina del Grand Hotel di Rimini, baciata dal sole della riviera, mentre il mare si staglia alle sue spalle. “La scena trasmette un senso di relax e divertimento, un invito a lasciarsi conquistare dalla bellezza della costa adriatica e dall’atmosfera unica del nostro festival” afferma Sabrina Zanetti, direttrice artistica di Cartoon club.

Manara sarà anche protagonista di una mostra dal titolo Di sogni e di segni, realizzata in collaborazione con Comicon che celebra la sua cooperazione con Federico Fellini. Due giganti uniti da una forte amicizia che, nei rispettivi campi artistici, hanno realizzato insieme opere di culto come Viaggio a Tulum. La mostra verrà inaugurata il 13 luglio e sarà visitabile fino al 31 agosto al Museo della Città “Luigi Tonini”, con ingresso libero. Manara sarà inoltre presente personalmente alla kermesse riminese durante una serata spettacolo (realizzata in collaborazione con Fellini Museum di Rimini) in cui gli verrà conferito il Premio alla Carriera.

Il restyling dell’identità di Cartoon Club/Riminicomix, con il nuovo sito web, è a cura di Holly Agency diretta da Vito Ballarino e Gianni Spano. Sarà considerevole quest’anno la collaborazione con importanti brand tra cui il partner principale dell’evento, Italpizza, e molti content creator come Jessica Miss Hatred” Armanetti. L’associazione tra Cartoon club e l’agenzia pugliese specializzata in organizzazione di festival diffusi si rinnova anche per questa edizione tramite progetti distintivi con i brand e comunicazione digitale innovativa rivolta alle giovani generazioni.

Non resta che segnarsi l’appuntamento nel calendario.

VICTORIA ALESI