Lucio Dalla e Lucio Battisti nati a un giorno di distanza nel 1943: esce un disco ordinabile solo il 4 e 5 marzo

Il 4 e 5 marzo ricorrono gli anniversari di nascita di due grandi artisti molto legati a Rimini: Lucio Dalla, con la sua barca ancorata alla darsena, e Lucio Battisti, con la sua casa a Marina Centro. Per ricordarli esce “L’alba di Lucio”, progetto discografico in vinile formato 12 pollici a 45 giri che rende omaggio ai due giganti del cantautorato italiano nati a poche ore di distanza – il 4 e il 5 marzo 1943 – e destinati a cambiare per sempre il panorama musicale del nostro Paese. Un’edizione unica acquistabile in un arco di tempo limitato che unisce due voci immortali della musica italiana. “L’alba di Lucio” sarà disponibile in preorder esclusivamente il 4 e 5 marzo e solo online su Sony Music Store in copie uniche da collezione (https://sme.lnk.to/dallabattisti). Ogni copia sarà infatti numerata, rendendo ogni vinile un pezzo irrinunciabile per collezionisti e amanti della grande canzone italiana.

Il vinile in colorazione marble blu/lavanda riunisce due brani simbolo della produzione di Lucio Dalla e Lucio Battisti: Lato A: 4 marzo 1943 – Lucio Dalla, Lato B: I giardini di marzo – Lucio Battisti. La copertina illustrata porta la firma di Matteo Berton, mentre le buste interne personalizzate raccontano visivamente l’incontro ideale tra i due Lucio, in un dialogo simbolico tra canzoni, epoche e sensibilità. A rendere ancora più prezioso il progetto, un contributo speciale di Vincenzo Mollica, che firma un testo inedito dedicato a “quella notte magica” in cui nacquero, a poche ore l’uno dall’altro, due geni assoluti della musica italiana. “L’alba di Lucio” è un omaggio che invita a celebrare due artisti eterni che hanno rivoluzionato la musica pop leggera, nel giorno stesso in cui il loro talento vide la luce.