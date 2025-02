ll Mei di Faenza ha consegnato il premio al festival di Sanremo a Lucio Corsi come migliore artista indipendente: “Ringrazio il Mei - ha detto Corsi - per il suo supporto costante in questi anni e spero di tornare presto in concerto a Faenza”. Corsi ha inoltre fatto circolare sui suoi canali social la foto del premio e dichiarando che si tratta di un riconoscimento importante per il circuito indipendente della nuova canzone d’autore.