Lucio Corsi in concerto a Villa Torlonia il 30 agosto

l musicista italiano che riesce a unire armoniosamente il rock d’autore con le sonorità folk, creando un immaginario a tratti surreale e a tratti poetico: è Lucio Corsi, che suonerà a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli sabato 30 agosto.

Quella ad acieloaperto sarà l’unica tappa in Romagna del suo tour estivo; un’occasione speciale per ascoltare il nuovo disco del cantautore toscano, “Volevo essere un duro”, in uscita il 21 marzo per Sugar Music. Cosi lo descrive Lucio Corsi stesso: «“Volevo essere un duro” è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)».

Si tratta del sesto annuncio di acieloaperto 2025, che arriva dopo quello dei Meute, che suoneranno mercoledì 9 luglio alla Rocca Malatestiana, dell’accoppiata Wolfmother e Dirty Honey di giovedì 10 luglio, sempre a Cesena, dove si esibiranno anche le Wet Leg mercoledì 16 luglio, e Marco Castello giovedì 16 luglio, e dei Franz Ferdinand, attesi sul palco di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli venerdì 29 agosto.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita tramite il circuito TicketOne.

Organizzata dall’associazione culturale Retropop Live nella splendida Rocca Malatestiana di Cesena, nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC), all’interno del Parco Fluviale di Santa Sofia, la manifestazione ha portato sui palchi di questi magici luoghi artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena, San Mauro Pascoli, Santa Sofia e Savignano sul Rubicone, e della Regione Emilia-Romagna.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da oltre quindici anni. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito www.acieloaperto.it o sulle fan page facebook e instagram “acieloapertofestival”.