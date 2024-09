Luciano Ligabue in concerto a Campovolo il 21 giugno 2025

“Siamo qua per festeggiare in anticipo la festa che faremo l’anno prossimo: il 21 giugno ci vediamo là (alla Rcf Arena - Campovolo, ndr). Saranno i 30 anni di Buon Compleanno, Elvis e quindi di Certe Notti e i 20 anni del primo Campovolo”. Lo annuncia Luciano Ligabue, durante un’esibizione a sorpresa all’autogrill Arda est sulla A1, alla vigilia del suo tour teatrale.

A 20 anni dal primo concerto a Campovolo (10 settembre 2005), il 21 giugno 2025 Luciano Ligabue tornerà sul palco di Campovolo (Rcf Arena di Reggio Emilia) con “La notte di certe notti”, un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

I biglietti per “La notte di Certe notti” (prodotto e organizzato da Friends&Partners e ZooAperto) saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 4 ottobre.

Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 10.00 di domani, martedì 1 ottobre.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario

Tutti coloro che acquisteranno il biglietto riceveranno a casa (senza alcun costo di spedizione, grazie al supporto e la collaborazione di TicketOne), a partire dal 18 novembre, una confezione esclusiva contenente un braccialetto abilitato RFID, che vale come titolo di ingresso e che garantisce la sicurezza e la facilità di accesso all’evento. E le novità non finiscono qui, il braccialetto “dialogherà” con un’App, che si attiverà nel momento della ricezione del braccialetto, pensata per soddisfare le esigenze dei fan in termini di informazione e interazione con l’evento, sia prima, per prenotare in anticipo treni e bus o l’area campeggio, che durante, come pagare food&beverage in modalità cashless, che dopo. Il dialogo fra App e braccialetto consentirà una gestione innovativa non solo nelle fasi di accesso all’evento, ma anche una volta entrati nella RCF Arena con una serie di servizi. Il sistema dell’app permetterà anche di accumulare punti e premierà una serie di comportamenti “sostenibili”.

“La notte di Certe Notti” non sarà solo un concerto, ma una grande festa indimenticabile che inizierà alle ore 12:00 del giorno prima, venerdì 20 giugno, quando apriranno le porte del “Memphis BOULEVARD” all’interno dell’area RCF Arena.

Il “Memphis BOULEVARD” permetterà al pubblico di entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività, dalla mostra fotografica, l’area memorabilia, al merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione con una vasta di gamma di opzioni culinarie e specialità locali con degustazioni a tema, all’area cinema, dal campeggio, all’area sportiva e tanto altro, con un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità.