Luca Scandali all’organo del Suffragio di Savignano

SAVIGNANO

MARCELLO TOSI

Al via la 32° edizione dei “Concerti all’organo Nachini-Dacci” il 5 ottobre alle 16 presso la seicentesca chiesa di San Salvatore detta “del Suffragio”.

Dedicato al ricordo dell’organista olandese Dick Barten, cittadino onorario di Savignano, scomparso nel 2023, il concerto d’apertura affidato a Luca Scandali, concertista di fama, con una vasta produzione discografica all’attivo, docente di organo al Conservatorio “G. Rossini di Pesaro, nel cuore del pubblico della rassegna per alcuni memorabili concerti tenuti negli anni scorsi al prezioso organo settecentesco, dal quale sa trarre affascinanti sonorità. Sarà presente al concerto una delegazione olandese, guidata da Marieke, figlia dell’ organista Dick Barten, grande estimatore dell’ organo del Suffragio, per il quale tenne concerti e scrisse composizioni originali. Il materiale e le informazioni raccolte durante questa visita confluiranno in una pubblicazione che sarà presentata al pubblico italiano durante la rassegna 2026.

La rassegna, promossa dall’associazione “I musici della città” con il patrocinio del Comune di Savignano e la collaborazione del Collegium Musicum Classense di Ravenna, proseguirà il 19 ottobre con l’Ensemble Segreti Armonici, formato da Canseli Basak Cifci , talentuosa violoncellista barocca e Michele Barbieri, clavicembalo. L’ultimo appuntamento, il 31 ottobre alle 21, vedrà il ritorno dell’Ensemble d’archi barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, maestro concertatore Alessandro Perpich, con un programma interamente dedicato ai concerti per violino e orchestra di Johann Sebastian Bach.

(Ingresso libero fino ad esaurimento posti).