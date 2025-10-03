Luca Ravenna arriva a Cesena il 23 aprile

Luca Ravenna ha annunciato nuove date di “Flamingo”, il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record da gennaio 2026 nei teatri di tutta Italia – prodotto da Live Nation. A distanza di mesi dall’inizio del tour, hanno già registrato il tutto esaurito gli appuntamenti del 23 e 24 gennaio al Teatro Colosseo di Torino a cui si aggiunge quindi il 22 gennaio, quelli del 9, 10 e 11 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano a cui si aggiungono il 18 e 19 aprile, quelli del 27 e 28 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma a cui si aggiunge il 26 febbraio, e quelli del 18 e 19 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna a cui si aggiunge il 17 marzo. Arricchiscono il calendario anche le nuove date del 23 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, del 13 aprile al Teatro Regio di Parma e del 23 aprile al Nuovo Teatro Carisport di Cesena.

I biglietti sono disponibili sul sito LiveNation.it.