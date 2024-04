Luca Fol, nuovo album e concerto al Teatro degli Atti venerdì 5

Appena uscito il nuovo album omonimo di Luca Fol, cantautore e musicista riminese che lo presenta dal vivo, per la prima volta, al Teatro degli Atti di Rimini venerdì 5 aprile alle 21.00. Anticipato dal singolo “Diktat”, il disco aggiunge un nuovo pezzetto al percorso intrapreso con la pubblicazione di “Io sono meno inglese di thè”, il precedente album che ha segnato il passaggio alla scrittura in italiano di Luca con una identità a metà tra electropop e cantautorato e un sound fatto di sintetizzatori pungenti, chitarre frizzanti e animo synth pop. Dieci canzoni che spaziano tra brani più spensierati ed ironici, con una piccola punta di cinismo (”Estinguiamoci”, “Concetti”, “Diktat”) accanto ad altri più orchestrali, sinfonici e armoniosi (”Pratica Spirituale”, “L’errore”, “Dissolubile”).

«L’album è stato prodotto da me e Antonio Patanè – spiega l’artista –, che mi segue meticolosamente da diversi anni. Sebbene il fil rouge che accomuna la scrittura di ogni brano è il pop d’autore elettronico e rock, abbiamo deciso di non porci limiti e seguire anche visioni più sinfoniche ed orchestrali su pezzi che, secondo noi, avevano bisogno di una dose di pathos aggiuntiva. La scrittura dell’album è stata spontanea, con il mio spirito che è sempre a metà tra ironia ed intimità nel raccontare temi a me cari e ricorrenti come la spiritualità, l’empatia tra le persone, l’ipocrisia di una realtà ricca di paradossi e scetticismo. L’invito, che rivolgo prima di tutto a me stesso, è a mettere da parte l’egocentrismo, la frenesia, l’arroganza, per un approccio alla vita più sereno, di sostanza, più attento alle relazioni sane e al benessere interiore».

Fol è cantante e polistrumentista di Rimini, classe 1994. Di recente ha preso parte al progetto di Giovanni Caccamo da cui è nato il volume il “Manifesto del cambiamento” edito da Treccani. Il disco è stato registrato da Antonio Patanè al Farmhouse Recording Studio di Andrea Felli, Rimini, mixato da Antonio Patanè, masterizzato da Andrea De Bernardi all’Eleven Mastering e Filippo Strang al Vdss Studio in “Concetti”. La band che ha suonato è composta da Giulio Serafini alla batteria, Lorenzo Degli Esposti al basso, Francesco Paci e Simone Oliva alle chitarre. Art Director Sonia Formica. Foto artwork di Natalia Nieves. Progetto grafico di Roberto Gentili.