Luca Carboni in concerto a Cervia: in vendita dalle 16 i biglietti

Da oggi alle 16 su Tickeone sono in vendita i biglietti per il concerto di Luca Carboni, in programma a Cervia il 14 luglio 2026.
Dopo l’attesissimo grande ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese ha annuncia per l’estate nuove date di “Rio ari o live” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola.
Queste le prime date di “RIO ARI O LIVE” ESTATE 2026 - (CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO):
07 LUGLIO, GENOVA, ARENA DEL MARE - PORTO ANTICO
10 LUGLIO, CODROIPO (UD), VILLA MANIN ESTATE 2026
11 LUGLIO, MAROSTICA (VI), MAROSTICA SUMMER FESTIVAL VOLKSBANK - PIAZZA CASTELLO
14 LUGLIO, CERVIA, PIAZZA GARIBALDI
18 LUGLIO, CERVERE (CN), ANFITEATRO DELL’ANIMA
24 LUGLIO, FIRENZE, MUSART FESTIVAL - PARCO MEDICEO
26 LUGLIO, CERNOBBIO (CO), LAKE SOUND PARK - VILLA ERBA
1° AGOSTO, PESCARA, ZOO MUSIC FEST - PORTO TURISTICO
22 AGOSTO, LECCE, CAVE DEL DUCA
02 SETTEMBRE, MANTOVA, MANTOVA SUMMER FESTIVAL – ESEDRA DI PALAZZO TE
10 SETTEMBRE, CASERTA, REGGIA - PIAZZA CARLO DI BORBONE
13 SETTEMBRE, MACERATA, SFERISTERIO