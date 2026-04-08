Louis Tomlinson, ex One Direction, in concerto a Bologna

Sta arrivando in Italia Louis Tomlinson, ex One Direction, con due appuntamenti dal vivo: giovedì 9 aprile a Bologna - Unipol Arena e venerdì 10 aprile a Milano - Unipol Forum. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Il tour è l’occasione per sentire dal vivo i pezzi contenuti nel suo album di inediti “How did I get here?” (Bmg), terzo per Louis, frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer.