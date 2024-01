Longiano, due giorni con i Motus al Petrella

Il loro teatro è visionario e sovversivo, le loro e i loro interpreti un condensato di energia creativa. Al Teatro Petrella di Longiano approda l’esperienza dei Motus, la compagnia di teatro contemporaneo fondata dai riminesi Daniela De Nicolò e Enrico Casagrande, per una due giorni che chiude il programma della rassegna Ringrazia che sono una signora iniziata lo scorso novembre.

Giovedì 25 gennaio (ore 21) sarà in scena l’applauditissimo MDLSX, inno lisergico e solitario alla libertà di divenire dell’attrice e performer Silvia Calderoni.

Venerdì 26 (ore 21.30) si prosegue con il concerto Tutto brucia Soundtrack di Francesca Morello, in arte R.Y.F: un connubio potente tra chitarra elettrica e canto. A seguire, dj set di Silvia Calderoni. Una serata, quest’ultima, programmata nell’ambito di Biglia - palchi in pista il circuito di Ater Fondazione dedicato alla musica dal vivo che da quest’anno ha preso a bordo anche il Teatro Petrella di Longiano che si va ad aggiungere a Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena e tre cinema-teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare (Salone Snaporaz di Cattolica, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo Nel Frignano, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano).

MDLSX, che ha debuttato al Santarcangelo Festival nel 2015, è diventato uno spettacolo culto della scena contemporanea indipendente nazionale e internazionale: richiesto e messo in scena in numerosi spazi e teatri, ha girato il mondo. È uno “scandaloso” viaggio teatrale di Silvia Calderoni, attrice e performer originaria di Lugo, “germogliata” attraverso il percorso compiuto a partire dal 2006 con i Motus e oggi affermatasi con una propria personalità che l’ha portata anche ad essere selezionata per una campagna Gucci e ad essere diretta dal regista Gus Van Sant.

MDLSX – spettacolo che prese forma come culmine del lavoro di un decennio di Silvia Calderoni con Motus – è concepito nel formato di un eccentrico Dj/Vj set. Brandelli autobiografici si intrecciano ad evocazioni letterarie in un impasto che attinge anche a figure fondative della letteratura e cultura femminista, da Judith Butler a Donna Haraway e il suo A Cyborg Manifesto, fino a Paul B. Preciado, punto di riferimento delle teorie queer.

Francesca Morello, in arte R.Y.F., è autrice di Tutto Brucia Soundtrack, la colonna sonora originale composta per l’omonimo spettacolo della compagnia teatrale Motus, che la vede protagonista sul palco – alle canzoni e musiche live – con Silvia Calderoni e Stefania Tansini. La serata di venerdì 26 si concluderà con il dj-set di Silvia Calderoni, una performance in cui il corpo dell’artista e la musica si fondono in un’unica esplosione di energia in un mash-up di elettronica, electropunk, 80’s, new wave e trash.

Biglietti

MDLSX: intero 18 euro – ridotto under 30 15 euro.

Tutto brucia soundtrack + Dj set Silvia Calderoni: intero 15 euro – ridotto under 30 10 euro.

Abbonamento MDLSX + Tutto brucia soundtrack + Dj set Silvia Calderoni: intero 28 euro – ridotto under 30 20 euro.

Biglietteria: tel. 0547 666008 Prenotazioni telefoniche il giorno prima della rappresentazione dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Vendita presso la biglietteria del Teatroi il giorno dello spettacolo 2 ore prima dell’inizio.