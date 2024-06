Lo storico dj Gilberto Gattei lascia San Marino Rtv dopo 27 anni e passa a Radio Gamma

Gilberto Gattei lascia San Marino Rtv dopo quasi 30 anni. Il popolare dj riminese dopo 27 anni non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno con l’emittente di Stato della repubblica di San Marino. La ricerca di nuovi stimoli ed emozioni per arricchire la creatività di una professione che ama tantissimo sono alla base di questo addio. Gattei ha iniziato la sua carriera nel 1975 a Radio Rimini: prima emittente radiofonica del circondario. Per lui pronto un microfono di radio Gamma Regione Romagna: l’emittente di Savignano sul Rubicone a cominciare dal prossimo mese di luglio