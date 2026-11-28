Domenica 29 novembre alle ore 21 Leonardo Manera sarà in scena al Teatro Italia di Rocca San Casciano, in via Aurelio Saffi 8, con “Corto Circuito – L’inquieto vivere dell’uomo moderno”, one man show di e con Leonardo Manera, circa 90 minuti in un atto. La serata è inserita nella programmazione del Teatro Italia curata dal Teatro delle Forchette di Forlì. Il comico e attore, tra i volti storici di Zelig, prova a fare chiarezza attraverso la comicità sul caos degli opposti della vita contemporanea, confrontandosi con la voce di un dio laico della modernità che lo induce continuamente in tentazione. Biglietteria e Info: https://www.biglietti.pro/teatroitalia-rocca/leonardo-manera/leonardo-manera_corto_circuito