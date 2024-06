“Libera di essere”, le opere di Isabella Marinelli prendono “corpo” ai Magazzini del sale di Cervia

“Libera di essere” è il titolo della mostra personale di Isabella Marinelli che si potrà visitare fino al 22 giugno all’interno dei Magazzini del sale di Cervia. Art exhibition, sculture create da calchi di corpi reali, performance live, art & music “Noi siamo arte”. Le opere di Marinelli “prenderanno vita” per raccontarvi la loro verità. L’invito è di andare a sentire la mostra con il cuore e riflettere sulla domanda: tu sei liber* di essere? La ricerca condotta dall’artista è il forte desiderio di rappresentare il corpo come portatore di messaggi latenti in noi e desiderosi di “uscire. Opere in cui le perfette imperfezioni diventano unicità e rivalsa. Opere che raccontano storie di vita, di resilienza , di riscatto, di vittorie, irriverenza, sensualità, emancipazione, solidarietà, comprensione. Storie di abusi, nascondiglio delle nostre insicurezze ma anche di grandi rivoluzioni e libertà.

Sculture del corpo come ponte con l’anima e scrigno dell’essenza delle persone.

Coinvolta dal direttore artistico del “Il festival della Romagna” come artista romagnola portatrice della sua arte e dei suoi messaggi sull’accettazione in Italia e estero, Isabella non mancherà di stupirvi. Info: www.isabellamarinelli.it