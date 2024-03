Le residenze artistiche di Masque ripartono da Lucia Guarino

È il 2017 e la compagnia Masque Teatro diventa ufficialmente uno dei cinque titolari del progetto di Residenze artisti nei territori. Masque teatro nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di elaborate architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Un simposio teatrale, questo, che apre corpo e mente alla ricerca di nuove interazioni umane e culturali. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica, ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Nel 2014 insieme ai filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini danno vita a Praxis-Scuola di filosofia. Dal 1994 sono ideatori e organizzatori del festival Crisalide che giunge quest’anno alla sua trentesima edizione. Oggi, a 7 anni di distanza, continua il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, attraverso la creazione di spazi di esperienza nei quali artisti, studiosi, organizzatori e tecnici possano mettere in campo le proprie competenze, al fine di dar vita a un sapere condiviso.

Del resto, come diceva il filosofo tedesco Hans Gadamer: «La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire diventa più grande». Quest’anno – come avamposto di un progetto di auto-riqualificazione del territorio – prende parte il Teatro Félix Guattari, che ospita, da febbraio a dicembre 2024, formazioni artistiche di rilevanza nazionale con più di 60 giorni di ospitalità. A inaugurare il progetto, dal 26 febbraio al 7 marzo, è stata Lucia Guarino, che lavora a “Pinocch-io”, sullo sviluppo del lavoro di ricerca: pensiero, movimento, azione, danza. Lucia Guarino è danzatrice e autrice. Dopo gli studi di danza classica e modern jazz e successivamente di danza contemporanea, si laurea in Architettura. Prosegue la professione di danzatrice tra l’Italia, il Belgio, la Spagna, l’Argentina. Vince alcuni progetti nazionali ed internazionali di ricerca e formazione coreografica. Nel 2018 diviene teacher Dance Well – dance for Parkinson’s desease e insegna a Torino. A seguire questo evento nelle giornate successive ci saranno le compagnie Nexus, Opera Bianco, Gruppo Naou, Dewey Dell e Stefania Tansini. Tutte in permanenza a Forlì negli spazi del teatro Félix Guattari. A coordinare i processi di accompagnamento e tutoraggio è la studiosa di arti performative e del rapporto che esse intrattengono con la filosofia, Sara Baranzoni. Maggiori informazioni: www.masque.it.