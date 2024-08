Le fake news sulla guerra e il ricordo di Franco Di Mare alla Terrazza della Dolce Vita di Rimini

Grandi temi di attualità quelli trattati alla rassegna La Terrazza della Dolce Vita a Rimini dove Giovanni Terzi ha parlato con il senatore Giulio Terzi Di Sant’Agata dell’importanza della propaganda e delle news in questo periodo di guerra. “La comunicazione è guerra. Il modo in cui si crea e si eccita un estremismo è la disinformazione divisiva attraverso la comunicazione anche sui social. Anche in un paese di persone comprensive e moderate come l’Italia nascono dei partiti sulla disinformazione - ha raccontato il senatore -. Un collega è venuto da me è mi ha chiesto cosa pensassi realmente di Zelensky e del perché avesse voluto provocare Putin. Gli ho risposto vieni con me alla bouvet che ne discutiamo e magari arriviamo a più miti consigli”.

Spazio poi al ricordo di Franco Di Mare. “L’insegnamento più importante che mi ha lasciato è la possibilità di sbagliare”. Federico Ruffo ricorda con commozione il giornalista, conduttore e dirigente Rai: “Ricordo voleva ringiovanire i programmi tentando un cambio di conduttori che coinvolse anche me. Quando si è ammalato non mi ha detto quanto era grave e io non gliel’ho perdonata. Perché ritengo che si debba sapere quanto sta male un amico.”

Commovente anche il ricordo di Matilde D’Errico che ha lavorato molto insieme a Franco Di Mare. “Quando Franco mi ha chiamata a fare Frontiera avevo avuto la diagnosi di tumore al seno, lui mi ha preso per mano e mi ha detto ce la farai. Uno degli ultimi grandissimi giornalisti della Rai e aveva la leggerezza profonda dei napoletani. La Rai gli deve tanto”, racconta commossa.