Laura Pausini vince il suo quinto Latin Grammy con “Yo canto 2”

Spettacoli
  • 13 novembre 2026
Laura Pausini vince il suo quinto Latin Grammy con “Yo canto 2”

Laura Pausini si aggiudica il quinto Latin Grammy della sua carriera per l’album Yo canto 2, premiato nella categoria “Mejor álbum pop tradicional”.

Nel corso della 27/a edizione dei Latin Grammy Awards, che si è svolta all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, l’artista è stata proclamata vincitrice di quello che nel suo palmarès è il suo sesto grande riconoscimento da parte della Latin Grammy Academy, che nel 2023 le aveva conferito anche il Person of the Year 2023, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere questa prestigiosa statuetta.

Quest’anno la vittoria arriva grazie a Yo canto 2 (Warner Music / Warner Records), un progetto discografico con cui Laura rende omaggio ad alcune delle più grandi canzoni e ai più importanti autori della musica in lingua spagnola.

“Sono immensamente felice e grata, questo premio significa moltissimo per me - ha dichiarato Laura Pausini - perché è la prima volta che dedico un intero album alla musica latina in lingua spagnola, attraverso le canzoni dei grandi cantautori con cui sono cresciuta e che continuano a ispirarmi. Dedico questo riconoscimento a loro, a tutti gli autori e gli interpreti che hanno reso grande la musica latina nel mondo”.

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