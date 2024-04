Laura Pausini, un tour Usa da 450mila spettatori: “E ora il capodanno in Sicilia” VIDEO

È calato da poche ore il sipario sul palco dello storico The Theater At Madison Square Garden di New York, ultima tappa per la leg americana di Laura Pausini. È la tournée dei record: dopo il boom dei palazzetti italiani, un’infilata di sold out in Europa e Sud America, anche la leg americana chiude con il tutto esaurito in ogni città, da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela.