Laura Pausini torna in onda con un brano di Raf: “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”

Esce oggi il nuovo singolo di Laura Pausini, “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”, che anticipa il ritorno live dell’artista previsto per l’inizio di ottobre, con la leg italiana ed europea del suo World tour 2026/2027.

Il brano, pubblicato originariamente da Raf (1991), e scritto a quattro mani dallo stesso Raffaele Riefoli con Beppe Dati, è stato reinterpretato da Laura in una versione arrangiata da Paolo Carta, che si prepara ad arricchire la tracklist dell’album “Io canto 2” (nella versione digitale), uscito lo scorso 6 febbraio per Warner Records / Warner Music Italy.

«È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco – racconta Laura Pausini – e ho tenuto volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo. Sono una grandissima fan di Raf e della sua musica, il primo concerto della mia vita è stato il suo, e non potrò mai dimenticarlo, come non dimentico il momento in cui lui ha duettato con me nel mio primo disco, è stato un sogno e ancora ne sono grata».

L’uscita è accompagnata dal videoclip diretto da Gaetano Morbioli e ambientato a Toronto.

«Nel videoclip indosso delle ali di piume bianche realizzate da una costumista canadese, che rappresentano una frase simbolo di questo brano – continua Laura Pausini –. Non mi sento un angelo ma credo negli angeli, e amo che l’arte visiva trovi uno spazio per esprimersi in video e raccontare il mondo della canzone, camminare con addosso delle ali per le strade e sui tetti di una città come Toronto mi ha regalato un grande slancio emotivo. Trovo che sia un brano attuale e necessario, c’è davvero troppo odio e troppa violenza in questo mondo, e questo crea una solitudine che forse si può lenire trovando appoggio cantando insieme le stesse note di una canzone, e sentendosi meno soli in questo vuoto».

Laura Pausini, già protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dove ha interpretato l’inno italiano, e conduttrice insieme al direttore artistico Carlo Conti della 76ª edizione del Festival di Sanremo sul palco del Teatro Ariston, ha preso parte lo scorso 19 luglio alla cerimonia di chiusura dei mondiali Fifa, tra artisti del calibro di Madonna, Justin Bieber, Shakira, Robbie Williams e i Bts, e sarà headliner del Gran Premio di Formula 1 a Monza il prossimo 6 settembre.

Si tratta della prima performance live dopo il suo tour americano e l’esibizione ai mondiali, a distanza di una settimana dal ventunesimo raduno del Laura Pausini Official Fanclub, che lo scorso 30 agosto ha riunito al Pala De André di Ravenna oltre 3mila fan iscritti da tutto il mondo per assistere allo Sneak Peek Fan Club Party: i presenti hanno potuto godere di una grande anticipazione a porte chiuse di quello che sarà lo show che debutterà a ottobre in Italia e in tutta Europa, compresa un’anteprima live a sorpresa del nuovo singolo.