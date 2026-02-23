Laura Pausini pronta per Sanremo: “In Italia mi sento amata, devo dire grazie a Pippo Baudo”

Tempo di conferenza stampa verso il Festival di Sanremo e riflettori accesi su Laura Pausini, che condurrà all’Ariston al fianco di Carlo Conti: “Non credo che si sia rotto qualcosa con il pubblico italiano - risponde ai giornalisti che le chiedono conto delle polemiche che hanno preceduto il festival - nel corso degli anni ho anche pensato, perché mi era stato suggerito quando ero più giovane, che crescendo avrei perso del pubblico. Invece ho notato che non è esattamente così: l’amore che ricevo in questo Paese è veramente tanto.

È chiaro che quando ci sono degli artisti, dei personaggi che hanno un forte seguito, spesso generano polemiche. A volte succede a me, a volte succede ad altri. In Italia è vero che ci sono più persone che si sfogano sui social rispetto ad altri. Però vedo anche che la gente che mi ferma per la strada è un tipo di persona che magari non passa il suo tempo a commentare sui social, però mi è davanti agli occhi ogni volta che canto in concerto. Non so, io mi sento amata in questo Paese, non mi sento diversa”.

Quanto al suo debutto come co-conduttrice delle cinque serate del festival, “non ho paura - spiega - ma sono solo emozionata nel modo più positivo del termine”. A convincerla ad accettare è stato proprio Carlo Conti. “Solo tu ci sei riuscito, con la tua calma e professionalità. La serenità che mi trasmetti, io non l’ho mai sentita associata con la parola Sanremo”, dice l’artista. E ricorda la telefonata a Baudo: “A marzo quando mi è stato proposto il festival ho chiamato Pippo Baudo e lui mi disse: ‘Stai ancora spettando? Guarda Laura che sei pronta, vai tranquilla, puoi farlo’. E’ stato emozionante sentirgli dire queste parole”. Per questo, ribadisce “non mi sento così spaventata. Ho Carlo che mi tiene la mano e Pippo nel cuore”.