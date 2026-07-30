Laura Pausini, i fan si interrogano: cosa succede il 7 agosto?

Un semplice post pubblicato sui canali social di Laura Pausini ha scatenato la curiosità dei fan. La cantante di Solarolo ha condiviso tre immagini accompagnate esclusivamente dall’indicazione temporale 7.8.2026, senza aggiungere didascalie o spiegazioni. Laura appare dapprima con un abito bianco e una fascia floreale che le nasconde lo sguardo tenendo in mano una peonia rosa, per poi mostrarsi seduta a terra con un vestito beige e un mazzo di delphinium azzurri. Il 7 agosto è un venerdì, giorno tradizionalmente riservato ai lanci discografici, quindi l’ipotesi più accreditata riguarda l’uscita di un nuovo singolo o di una collaborazione inedita. Intanto è già confermato un altro appuntamento per i fan. Il prossimo 30 agosto il Pala De André di Ravenna ospiterà il raduno annuale degli iscritti a Laura4u, la struttura ufficiale del fan club attiva dal 1995.

L’agenda della cantante si preannuncia densa di impegni fino al prossimo anno. La prima fase del “Io canto / Yo canto world tour 2026/2027” si è conclusa il 6 giugno con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York, registrando oltre 450.000 biglietti venduti a livello globale. I concerti dal vivo riprenderanno il 1° ottobre da Mantova, inaugurando una serie di date italiane ed europee focalizzate sui brani di “Io canto 2”, dopo che la tranche latina avviata a Pamplona si era sviluppata attorno al disco “Yo canto 2”. I tre spettacoli previsti all’Unipol Forum di Milano risultano già sold out.