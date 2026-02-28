Laura Pausini: “Forse dopo il Festival gli italiani mi vorranno un po’ più bene”

“Purtroppo non riesco a stare molto in Italia e credo che questi giorni a Sanremo siano serviti a far capire che non sono così cambiata: ho solo qualche ruga in più e magari un bagaglio esperienza, ma sono sempre la stessa”. Lo ha detto sabato mattina Laura Pausini, co-conduttrice del Festival di Sanremo, oggi durante la conferenza stampa della finale della kermesse all’Ariston. “Credo che questa esperienza sia servita anche a farmi volere un po’ più bene dagli italiani - ha aggiunto - io non frequento molto i social, ma mi dicono che c’è molto rispetto per me”.