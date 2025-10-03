Laura Pausini e Robin Williams insieme sul palco di Atene

Che duetto! Una esibizione da brivido, sulle note di “Desire”, inno ufficiale di Fifa. Laura Pausini ha raggiunto Robbie Williams durante la tappa del suo tour mondiale tenutasi al Panathenaic Stadium di Atene. “Desire” è scritta da Robbie Williams, adattata in lingua spagnola dalla stessa Laura, e accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di Fifa in tutto il mondo, compreso il prossimo Campionato Mondiale. Pausini è al momento impegnata nella promo europea del suo ultimo singolo, in attesa di ricevere il Billboard Icon Award, durante i Billboard Latin Music Awards 2025 previsti il 23 ottobre dal James L. Knight Center di Miami; un premio che consoliderà ancora una volta il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi.