Laura Pausini e Robbie Williams cantano insieme nel nuovo inno della Fifa VIDEO

La Fifa ha un nuovo inno. Si chiama “Desire” e debutterà nella sua versione integrale prima della partita inaugurale del Mondiale per club di calcio di oggi, sabato 14 giugno, per poi essere utilizzato in tutti i tornei Fifa futuri, compreso il Mondiale. Il brano è cantato da Robbie Williams e Laura Pausini. I due artisti si esibiranno dal vivo il 13 luglio in occasione della finale del Mondiale per club al MetLife Stadium di New York.

Il brano è stato scritto da Robbie Williams insieme a Karl Brazil e Owen Parker, con Erik Jan Grob. “Desire”, accompagnata da un video, sarà trasmessa sui maxischermi dell’Hard Rock Stadium di Miami, dove l’Al Ahly FC egiziano affronterà l’Inter Miami CF nella partita inaugurale del torneo.

Così Laura Pausini: “È un onore per me essere stata invitata a collaborare con Robbie Williams e partecipare alla canzone ‘Desire’, scritta da Robbie. La canzone è fantastica, davvero commovente. È un sogno essere con lui al Mondiale per club. Fin da quando ero bambina e vivevo in Italia, ricordo l’emozione e la passione per il calcio nel mio Paese. Poter cantare dal vivo con Robbie davanti a tifosi appassionati e essere ascoltata dagli appassionati di musica di tutto il mondo sarà davvero incredibile”.