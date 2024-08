La Terrazza della Dolce Vita a Rimini con Anson Williams, Gianmarco Tognazzi e Saturnino

Grande ritorno di Anson Williams, il Potsie di Happy days a La Terrazza della Dolce Vita: “In America abbiamo un grande problema con la salute mentale. Mia moglie Sharon diventerà una delle più grandi drammaturghe d’America, ha scritto un’opera teatrale basata sulla sua vita. Era tutto normale, un giorno corre a casa e sua madre ha un coltello e insegue qualcuno di invisibile. Da quel giorno è stato tutto un tentativo di recuperare la mamma”. Anson Williams è onorato di dirigere quest’opera che affronta un tema molto serio con “umorismo, amore, fede, speranza e miracoli che possono accadere”. E infatti alla fine dell’opera un miracolo accade, ma Anson non svela quale.

Altro ospite Gianmarco Tognazzi che ricorda di aver “presentato indegnamente nel 1989 il Sanremo più visto nella storia dei Sanremo grazie alle nostre figure di merda. Da quell’edizione l’appellativo ‘figli di’ è diventato negativo”. Di suo padre Ugo Tognazzi, Gianmarco racconta: “Ugo era di una verità totale, esageratamente vero. Il falso in Ugo non c’era. C’era solo la parte vera. E questo credo sia il motivo per cui è rimasto nel cuore dopo tanti anni che non c’è più”.

Insieme a Simona Ventura e a Giovanni Terzi anche Saturinino che ha ricordato l’esperienza come bassista con Battiato nella prima versione del brano La Cura. “Quando l’ho sentito la prima volta mi sono commosso”.