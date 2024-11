Un’occasione imperdibile per i fan della band degli 883 e per chiunque voglia rivivere la magia di una delle storie musicali più iconiche degli anni ‘90. Dopo il grande successo della serie TV Sky “Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883”, Mauro Repetto, co-fondatore del gruppo, porta in scena il suo emozionante spettacolo teatrale: “Alla ricerca dell’Uomo Ragno - La storia degli 883”. Questo “one man show” rappresenta una fusione unica di autobiografia e finzione, dove Mauro Repetto, con il supporto dell’intelligenza artificiale, interagirà con una versione giovane di sé stesso e con il suo storico compagno di band Max Pezzali, raccontando la nascita e il successo della band che ha segnato la colonna sonora di una generazione. Tra momenti di comicità e nostalgia, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere aneddoti leggendari e di ascoltare alcune delle hit più amate degli 883, insieme a un brano inedito che aggiunge un tocco personale al suo viaggio musicale.

Unica tappa in Romagna

La tappa di Forlì, che si terrà l’8 maggio 2025 presso il Teatro “Diego Fabbri”, è interamente organizzata dall’Associazione forlivese HAL 9000 APS (https://www.hal9000aps.it/) e rappresenta l’unica occasione in Romagna per assistere a questo spettacolo durante il tour invernale. Un’opportunità speciale per tutti i romagnoli e i fan di Mauro Repetto che non vorranno perdersi un evento dal vivo inedito, ricco di sorprese, effetti visivi e tanto divertimento. Con un’atmosfera che mescola l’intimità del teatro alla grande energia della musica, “Alla ricerca dell’Uomo Ragno” è un viaggio nostalgico e coinvolgente nel mondo degli 883, un’esperienza che trascende il concerto e diventa un incontro diretto con la storia di una delle band più amate in Italia.

Un viaggio tra realtà e finzione