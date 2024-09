La Romagna trionfa alle Canarie: premiato il cortometraggio “4 Cabras” del regista riminese Ivan Drudi

Il cortometraggio “4 Cabras”, scritto da Emanuele Turbanti e Sara Goi, diretto e montato dal pluripremiato regista riminese Ivan Drudi, ha vinto il primo premio al concorso cinematografico internazionale “Aldea en Corto”.

Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il talento e rappresenta un importante traguardo per la Romagna, che trionfa grazie alla visione artistica di Ivan Drudi, ormai residente e attivo professionalmente a Gran Canaria.

Ivan Drudi, regista di grande sensibilità e profonda attenzione per le tematiche sociali, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi lavori in ambito di cortometraggi e film impegnati. Il successo di “4 Cabras” conferma ancora una volta il suo talento, che unisce il rigore narrativo all’impegno civile.

Un traguardo internazionale per il team audiovisual Eureka composto da Emanuele Turbanti, Presidente, tecnico del suono, sceneggiatore ed esperto di effetti speciali; Sara Goi, co-sceneggiatrice, che ha collaborato alla costruzione della trama e dei dialoghi; Helene Olivi Borghese, attrice e insegnante di recitazione, la cui interpretazione ha dato vita a un personaggio intenso; Lilly Rikhter, Attrice, che ha saputo incarnare uno dei protagonisti del cortometraggio, Niccolò Sassoli, al suo debutto nel mondo del cinema; Ivo Baeza Stanicic, Attore, che ha portato il suo talento e la sua esperienza al progetto.

Questo premio rappresenta una vittoria non solo per il cast, ma anche per la Romagna, che grazie al talento di Ivan Drudi e al lavoro di squadra di audiovisual eureka, ha portato il proprio nome in alto anche a livello internazionale. “Orgogliosi di questo risultato e continueremo a produrre contenuti di qualità, sempre ispirati dalla passione per il cinema e dall’impegno sociale” le parole del regista alla ricezione del riconoscimento.