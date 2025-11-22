La Romagna piange Ornella Vanoni: i concerti, il teatro, l’impegno per i più fragili e le foto in spiaggia a Rimini

Non solo la musica italiana. Anche la Romagna piange Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni. Un’artista amatissima che nel corso della carriera più volte si è esibita in locali e teatri. Come negli anni d’oro del Bandiera Gialla di Rimini o come in occasioni degli spettacoli al Novelli di Rimini, all’Alighieri di Ravenna, al Socjale di Piangipane, all’ex Grotta Verde di Marina di Ravenna o al Carisport di Cesena dove prese il via nel 2009 il tour nazionale “Più di me”. Nel 2018 fu testimonial al Museo internazionale delle ceramiche della nascita del Tavolo disabilità. Ma Ornella Vanoni frequentava anche la spiaggia. Proprio lei campeggia in una foto con lo storico bagnino riminese Silvano Silvegni che in un’intervista al Corriere Romagna di qualche anno fa raccontò come nacque quello scatto. «Sta a sentire... Era mezzogiorno. Vado per tirare su i mosconi e su uno ci trovo lei. Aveva gli occhiali da sole ma la riconosco lo stesso; in quel periodo era famosa, come la Mina. Mi chiede se è una giornata buona per andare col pedalò. Io le rispondo di sì, le dico che quando torna le voglio raccontare una storia, le lascio un ancorotto e se ne va in mare per due o tre ore. Quando torna mi chiede della storia ma io la rimando al giorno dopo e la invito a mangiare con me le tagliatelle sotto l’ombrellone, quelle che mi preparava la mamma e che mettevo nel termo». E cosa fa, accetta? «Sì, e infatti il giorno dopo me la vedo arrivare. Mangiamo assieme e io le racconto che il mio primo grande innamoramento ha avuto come colonna sonora una sua canzone, “L’appuntamento”. Le racconto tutti i particolari e di come fosse stato bello sentire quella canzone in certi momenti». E lei? «Lei si commuove». In che modo? «Con le lacrime agli occhi, si mise a piangere! Mi disse che non aveva mai pensato che una sua canzone avesse potuto far scaturire certe emozioni. Diventammo amici, più che amici, e tutte le volte che veniva in riviera per cantare, faceva un salto da me a trovarmi». Dove vi vedevate? «Qui, all’ombrellone». L’ha più rivista? «No. Dopo quegli anni non ci siamo più visti».