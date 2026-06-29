La riminese Chiara Raggi finalista alle Targhe Tenco, l’album scritto con Annalisa Teodorani

“Zénta”, il nuovo album di inediti di Chiara Raggi, uscito a gennaio per Musica di Seta, è nella cinquina delle Targhe Tenco 2026 nella categoria “Miglior album in dialetto”. I finalisti delle varie sezioni sono stati annunciati questa mattina dal Club Tenco.

L’album è interamente in dialetto santarcangiolese, vernacolo romagnolo che si è sviluppato nel paese di Santarcangelo di Romagna ed è scritto a quattro mani con la poeta Annalisa Teodorani che è anche ospite con la sua voce ed alcune poesie.

“Zénta” significa gente. In questo nuovo lavoro discografico ci sono tante persone, personaggi, storie, destini, speranze e sofferenze. Tra schermi e passi distratti, c’è la gente che cerca ancora un varco nel cielo, di respiro, di luce.