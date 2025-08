La Quattro trionfano a “Lixio”: il nuovo talent romagnolo che rivoluziona il liscio

Lixio debutta con un successo travolgente: il primo talent televisivo e live dedicato al liscio contemporaneo, ideato da Giordano Sangiorgi con il Mei e Icaro Tv, incorona vincitori i La Quattro, ensemble emiliano‑romagnolo di grande impatto. L’evento, ospitato al Lupo Beach di Lido di Savio, ha visto in gara otto giovani realtà capaci di reinterpretare i classici del liscio in chiave moderna, tra pop, rock, rap e cantautorale. La performance vincente di La Quattro ha trasformato “Romagna mia” in una versione rap contemporanea: ritmata, vibrante, innovativa, capace di risvegliare nuove emozioni nel pubblico. Subito dopo, sul podio, Dirlinger da Cattolica ha proposto una intensa “Amico sole” in stile Springsteen, armonica inclusa; Eric D’Elia di Santarcangelo ha presentato una personale “Mazurka di periferia”, riscritta e ripensata. Infine, Leandro & I Vecchi Draghi da Castel San Pietro hanno unito “Romagna mia” e “Romagna e Sangiovese” in un potente folk‑rock, con brani originali di grande impatto estivo e “resistente”.

Lixio nasce da un percorso iniziato anni fa con iniziative come Il Liscio nella Rete, Birichina e il circuito Sante Balere, che hanno supportato nuovi artisti emergenti del territorio romagnolo. Questo progetto vuole scoprire il “fattore Romagna” nelle nuove generazioni musicali, invitandole a reinterpretare pezzi simbolo del liscio accuratamente selezionati da autori storici.

Il talent è promosso da Icaro Tv e Mei, con il patrocinio della Regione Emilia‑Romagna, e vede il contributo di giurati di rilievo come Christine Johanson (cantante e produttrice), Massimo Di Bernardo (giornalista e conduttore), Alvio Focaccia (fisarmonicista), oltre agli ospiti Roberta Cappelletti (rockstar del liscio), Ruggero Ricci (vocal coach), Cristian Albani (cantautore), i Fratelli & Margherita (folk‑rock band), i Bagno Maria e il dj Manuel Ricci. Presentatori dell’evento: Andrea Sarti e Fabio Caldari. Le riprese delle due semifinali (9 e 16 luglio) e della finale (31 luglio) si trasformeranno in tre puntate televisive, in onda ad agosto su Icaro Tv (canale 18 DTT Emilia‑Romagna) e in streaming su IcaroPlay: il 12, 19 e 26 agosto alle ore 21:15. Il vincitore assoluto, La Quattro, avrà l’onore di esibirsi al Mei 2025, in programma a Faenza dal 3 al 5 ottobre, in occasione dei 30 anni del Meeting delle etichette indipendenti. Un riconoscimento che rappresenta una vetrina nazionale per l’ensemble romagnolo. Come afferma Giordano Sangiorgi, «dieci anni di attività in favore delle nuove generazioni del liscio lasciano tracce importanti». Lixio si aggiunge a un percorso ormai consolidato: valorizzare il liscio come patrimonio immateriale dell’Unesco significa mostrare che questa musica – insieme al ballo – parla alle nuove generazioni, rinnovata ma radicata nel territorio.