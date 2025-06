La notte di Certe Notti: Ligabue incanta Campovolo con un concerto indimenticabile e una scaletta da brividi

L’intera area si è trasformata in un vero e proprio “LigaVillage”, una sorta di “strip” in stile Las Vegas, ma con un’anima profondamente emiliana. Dalla Liga Street con i suoi bar, ristoranti e negozi di merchandising esclusivo, al cinema all’aperto che proiettava i film del rocker, ogni dettaglio ha contribuito a creare un’esperienza immersiva. Non mancavano un museo con memorabilia, aree sportive e un palco per tribute band, il tutto con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e ai temi sociali, con stand dedicati a diritti umani, parità di genere e inclusione, oltre alle eccellenze gastronomiche locali, tra cui l’apprezzata PizzAut. Un’iniziativa che ha saputo fondere intrattenimento e responsabilità sociale, riflettendo la visione artistica e umana di Ligabue.

I “ragazzi” sono in giro Questa è la mia vita I duri hanno due cuori La metà della mela Lambrusco & pop corn Il giorno dei giorni Cosa vuoi che sia Le donne lo sanno Lettera a G. Happy Hour Figlio d’un cane Bambolina e barracuda Non è tempo per noi Piccola stella senza cielo Balliamo sul mondo Marlon Brando è sempre lui (accennata) Buon compleanno, Elvis! Quella che non sei Seduto in riva al fosso Vivo morto o x Hai un momento, Dio? Si viene e si va Il meglio deve ancora venire Il mio nome è mai più Leggero Viva! A che ora è la fine del mondo? Tra palco e realtà Bis: Urlando contro il cielo Certe notti

Ma la novità più significativa è l’annuncio del tour “Certe Notti in Europa”, che dal 1° maggio 2026 porterà il rocker di Correggio nelle principali capitali europee: Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. Un’iniziativa che rafforza il legame tra Ligabue e il suo pubblico internazionale, dimostrando che le sue “certe notti” non conoscono confini.

I biglietti per le nuove date sono già disponibili: per gli iscritti al fan club BarMario, la prevendita esclusiva è iniziata oggi lunedì 23 giugno; per tutti gli altri i biglietti saranno disponibili dalle ore 14.00 di mercoledì 25 giugno su Ticketone e punti vendita abituali. L’esperienza sarà ulteriormente facilitata dall’utilizzo dei braccialetti RFID come titoli di ingresso, spediti direttamente a casa degli acquirenti e collegati a una WebApp interattiva per un accesso in tempo reale a tutte le informazioni e i contenuti. “La Notte di Certe Notti” ha riconfermato Ligabue come un artista capace di creare comunità, di raccontare la vita con una chitarra in mano e di trasformare ogni esibizione in un ricordo che dura per sempre.