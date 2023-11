La locandiera apre la stagione di prosa del Teatro Galli di Rimini. Sonia Bergamasco è una contemporanea Mirandolina

“Una grande operazione civile e culturale, un manifesto teatrale che dà iniziò al teatro contemporaneo”. Esalta la straordinaria forza innovativa di un testo classico del teatro italiano Antonio Latella, che con La locandiera apre la stagione di prosa 2023-24 del Teatro Galli di Rimini.

Dopo Chi ha paura di Virginia Woolf, Antonio Latella torna a dirigere Sonia Bergamasco (Premio Ubu 2022 come miglior attrice), protagonista dello spettacolo in scena da martedì 7 a giovedì 9 novembre (ore 21) che rilegge la commedia di Goldoni con lo sguardo attento e fuori dagli schemi di uno dei registi più affermati del panorama teatrale contemporaneo.

Latella dunque pone l’accento sulla straordinaria attualità del primo testo italiano in cui una donna è al centro della scena. Bergamasco dà voce e volto a Mirandolina, proprietaria di una locanda alle prese con le proposte amorose di conti e marchesi e con la misoginia del Cavaliere di Ripafratta. Vicende dove l’amore e la seduzione si intreccia con la perdita del controllo, la tendenza al dominio sull’altro, la rivendicazione della possibilità di scegliere e dell’autodeterminazione.

“Credo che Goldoni con questo testo abbia fatto un gesto artistico potente ed estremo, un gesto di sconvolgente contemporaneità – spiega Latellla nelle note di regia - Innanzitutto siamo davanti al primo testo italiano con protagonista una donna, ma Goldoni va oltre, scardina ogni tipo di meccanismo, eleva una donna formalmente a servizio dei suoi clienti a donna capace di sconfiggere tutto l’universo maschile, soprattutto una donna che annienta con la sua abilità tutta l’aristocrazia. Di fatto Mirandolina riesce in un solo colpo a sbarazzarsi di un cavaliere, di un conte e di un marchese. Scegliendo alla fine il suo servitore come marito fa una scelta politica, mette a capo di tutto la servitù, nobilita i commercianti e gli artisti, facendo diventare la Locanda il luogo da dove tutta la storia teatrale del nostro paese si riscriverà, la storia che in qualche modo ci riguarda tutti.”

Nello spettacolo, una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria, Sonia Bergamasco sarà affiancata da con Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni, Giovanni Franzoni, Francesco Manetti, Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo, Valentino Villa.

martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 novembre ore 21

Sonia Bergamasco

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

regia Antonio Latella

con Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni, Giovanni Franzoni, Francesco Manetti, Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo, Valentino Villa

produzione Teatro Stabile dell’Umbria