La grande violinista Anne-Sophie Mutter apre il Ravenna festival

Anne-Sophie Mutter inaugura la XXXVII edizione di Ravenna festival: giovedì 21 maggio, alle 21 al Pala De André, la grande violinista festeggia 50 anni di carriera con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko.

Un’inaugurazione storica per il festival, che apre il cartellone con la festa per i 50 anni di carriera di una delle più grandi violiniste di tutti i tempi. Per il suo giubileo d’oro con il palcoscenico – ricordando il folgorante debutto avvenuto nel 1976 a soli tredici anni, quando fu scoperta da Karajan – Mutter ha scelto il Concerto per violino e orchestra di Beethoven, uno dei capolavori che rivelò al mondo il suo precocissimo talento (lo incise proprio con il suo leggendario mentore), cui verrà accostata la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. Mutter torna a Ravenna a distanza di tre anni dall’ultima apparizione: nel 2023, poche settimane dopo l’alluvione che colpì i territori della Romagna, la violinista aderì di slancio alla maratona di solidarietà artistica rinunciando al proprio cachet per la sua esibizione. L’appuntamento è reso possibile dal sostegno di Eni, partner principale della manifestazione.