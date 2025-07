L’Italian Global Series Festival protagonista su Rai 2: Rimini e le sue bellezze davanti alle telecamere

Rai2 ha dedicato una puntata speciale all’Italian Global Series Festival, l’evento dedicato alle serie tv italiane e internazionali che lo scorso giugno ha animato Rimini e Riccione, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama televisivo nazionale.

La trasmissione ha offerto al pubblico televisivo un racconto completo dell’evento, attraverso interviste esclusive ai protagonisti delle serie televisive più amate e alle star internazionali che hanno partecipato al festival, restituendo l’atmosfera unica che ha caratterizzato le giornate dedicate al mondo delle serie televisive.

La puntata è stata anche l’occasione per valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Rimini, che ha fatto da cornice d’eccezione all’evento. Le riprese hanno immortalato alcuni dei luoghi simbolo della città: il maestoso Ponte di Tiberio, testimonianza della grandezza romana che attraversa i secoli; l’imponente Arco d’Augusto, porta d’ingresso alla via Flaminia e simbolo dell’accoglienza riminese; i suggestivi murales del Borgo San Giuliano, che trasformano le vie del quartiere storico in una galleria d’arte a cielo aperto. Momento conclusivo della puntata quello più atteso, dedicato a Fellini e al due volte premio Oscar Kevin Spacey, ospite d’eccezione alla cerimonia di apertura dell’Italian Global Series Festival al Teatro Galli, che nel suo discorso dal palcoscenico ha trascinato il pubblico in un ispirato racconto del suo omaggio alla tomba del Maestro al cimitero monumentale. Le immagini sono stata l’occasione per ricordare quel racconto, per mostrare alcune immagini della città e del Fellini Museum omaggiando il grande maestro del cinema.