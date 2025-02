L’hip hop romagnolo sbarca a Torino

Il 23 febbraio, nell’ambito di “Seeyousound international music film festival”, si terrà a Torino la proiezione del documentario “Booliron” di Francesco Figliola. La proiezione è prevista nella sala 1 Cabiria a partire dalle ore 18:00 e sarà seguita dal live di Tormento (uno dei protagonisti di “Booliron” e partecipante dell’ultima edizione del Festival di Sanremo) e dj Mastafive. “Booliron” vede la regia e la sceneggiatura di Francesco “Kambo” Figliola.

La riviera romagnola ha ospitato negli anni Ottanta e Novanta, giovani artisti hip hop provenienti da tutta l’Italia che negli anni a seguire hanno ispirato la cultura più innovativa del paese: quella underground della riviera romagnola. Figliola, dj e produttore attivo degli anni Novanta, è promotore della cultura hip hop in riviera. Ha fondato il collettivo Funkrimini Sound, organizzando eventi con artisti internazionali, e ha creato la band Funk Rimini. Ha inoltre realizzato il docufilm “Booliron. hip hop in riviera”, dedicato alla storia del genere hip hop in Romagna. La locandina del film, a cura di Eron e Thinkers Company, è l’immagine più giusta per rappresentare il fermento creativo e culturale che stava crescendo in riviera in quel periodo, esprime ironicamente quello che i benpensanti attribuivano agli atti compiuti dai graffiti dei writer, senza intuire che sarebbero diventate vere e proprie forme d’arte contemporanea, oggi diventate patrimonio artistico e tutelate dall’Unesco e dai beni artistici e culturali.

Info: https://www.seeyousound.org/films/booliron/

MATILDE EUSEBI

ARIANNA OTTAVIANI