L’estate di Rimini nel video di Federico Baroni

RIMINI. A un mese dall’uscita del nuovo singolo “Rimini”, dedicato alla sua città, il cantautore romagnolo Federico Baroni (1993) ha realizzato il video. Prodotto da Freeso allo Yurta Studio, regista Christian Dei, è un inno autentico, ironico e visivo alla città, tra immagini vivide e suoni che profumano d’estate. È una cartolina sonora della riviera, un manifesto di appartenenza che si avvale di un sound funk-pop fresco, allegro e travolgente. Il brano è suonato dal vivo da Filippo Tonino (batteria), Mattia Galbiati (basso) e Stefano Eccher (chitarra, tromba, synth). L’energia che ne scaturisce è quella di un’estate vissuta fino in fondo, tra locali iconici, piadine calde, gabbiani all’alba e Vespe 50 che sfrecciano sotto il sole. Un’estate che profuma di libertà, nostalgia e ritmo, e segna una ripartenza artistica più personale per Federico. “Rimini per me non è solo casa, è un modo di vivere - spiega il cantautore -. Con questa canzone volevo raccontare l’energia unica della mia città: le estati infinite, la libertà, i motorini che sfrecciano sul lungomare, le piadine a mezzogiorno e quella voglia di vivere ogni momento fino in fondo. Rimini è la mia vibe, e spero possa diventare anche la vostra”.

Baroni, cantautore, autore e performer noto per i suoi live on the road che dal 2014 lo hanno reso uno degli artisti di strada più seguiti in Italia, ha scoperto la musica grazie a Ed Sheeran durante un viaggio in Inghilterra, e ha perfezionato il suo stile con l’uso della loop station e della chitarra. Ha partecipato a “X Factor” e “Amici”. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album “Non pensarci” e, successivamente, ha firmato con Warner Music, lanciando singoli di successo e un innovativo videoclip in collaborazione con RayBan. Nel 2024 ha pubblicato il suo secondo album “Blackout” e ha fondato Yurta Studio, uno spazio creativo dedicato agli artisti emergenti. Attualmente lavora a un nuovo progetto musicale caratterizzato da sonorità R&B e Funk, con il singolo estivo “Rimini”.