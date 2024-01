L’Ensemble Contemporaneo Scaligero in concerto al teatro di Cesenatico

Il Teatro Comunale di Cesenatico ospita un evento unico nella storia di Cesenatico Classica. Domenica 21 gennaio alle 17.30 (un orario diverso rispetto il solito) sul palco salirà l’Ensemble Contemporaneo Scaligero, una formazione di nove musicisti del Teatro alla Scala diretti da Francesco Muraca. In poche parole la crema della musica classica mondiale. Quello di Cesenatico è il primo concerto che l’Ensemble esegue in un teatro che non sia la Scala di Milano.

Thomas Cavuoro, direttore artistico di Cesenatico Classica nonché viola della Scala e componente dell’Ensemble ha detto: «Portiamo la Contemporanea a teatro. Sarà un concerto di grande effetto con un programma unico. Musicisti, programma e teatro sono un insieme di elementi che si incontrano per la prima volta con un’alchimia che definirei magica».

L’Ensemble Contemporaneo Scaligero è composta da: Andrea Pecolo (violino), Thomas Cavuoto (viola), Tatiana Patella violoncello), Andrea Manco (flauto), Aron Chiesa (clarinetto), Luisa Prandina (arpa), Gerardo Capaldo, Maxime Pidoux (percussioni), Chiara Osella (mezzo soprano). Dirige l’Ensemble Francesco Muraca. Eseguiranno brani di Montalbetti, Malipiero, Berio

L’Ensemble, di recente formazione, nasce dalla condivisione di un’idea di fondo: la volontà di confrontarsi con un repertorio cameristico insolito, raro o nuovo; quello che normalmente viene appunto definito il repertorio “contemporaneo”. Questo termine viene qui inteso in modo non restrittivo e rigido, ma ampio e comprensivo, conta non soltanto le opere composte negli ultimi anni, ma anche le opere del Novecento “storico” e dei successivi decenni. Fa parte delle iniziative dell’Ensemble anche la commissione di nuove composizioni coinvolgendo autori di varia provenienza e di varia impostazione stilistica. Al centro degli interessi dell’Ensemble c’è l’approfondimento di alcune specifiche questioni tecniche e la possibilità di esplorare le combinazioni di diversi organici, con le percussioni, gli archi e il pianoforte come nucleo strumentale essenziale. Per prenotazioni: Associazione culturale Crescendo asscrescendo@gmail.com – tel. e whatsapp 3351748737